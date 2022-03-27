Шоу «Последний герой» и «Форт Боярд» закроют на российском телевидении

На телевидении России не состоится выход нового сезона проекта "Последний герой". Об этом сообщает ГЛАС, ссылаясь на директора компании «Weit Media» Юлия Сумачева.

Шоу показывали на телеканале "ТВ-3" с 2019 года, а до этого с 2001 по 2008-й оно выходило на Первом канале. Планировалось, что съемки нового сезона начнут в ближайшее время, однако теперь их перенесли на неопределенный срок.

Также на телеканале СТС отменили и телевизионное шоу "Форт Боярд". Новый сезон хотели снимать в июне, но у продюсеров не получилось его возобновить из-за ряда причин - от кризиса до внешнеполитической ситуации.