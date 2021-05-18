На концерт на Дворцовой площади можно будет попасть только по электронным пропускам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что 27 мая, в честь Дня города на Дворцовой площади пройдет концерт «Классика на Дворцовой». Однако в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в городе на мероприятие можно будет попасть только через электронную регистрацию по пропускам.

«Концерт "Классика на Дворцовой" пройдет в День города. Билеты на концерт будут оформляться онлайн. Такой формат согласован с Роспотребнадзором, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Мы сохраним возможность увидеть это красивейшее шоу в режиме реального времени, в интернете и на телевидении», — заявил глава города.

Также Беглов добавил, что в прошлом году пришлось провести многие мероприятия в онлайн формате.

«В настоящее время есть и выбор, и опыт, и необходимые ресурсы, чтобы не отказываться от реализации важных планов. Одним из важнейших ресурсов является вакцинация", — подытожил Беглов.

