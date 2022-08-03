Дмитрий Назаров рассказал про свою актерскую мечту и назвал феномен сериала “Кухня”

Актер Дмитрий Назаров известен широкому зрителю по участию в сериале “Кухня”, “Кухня. Вой­на за отель”, фильмов “Кухня в Париже”, “Кухня. Последняя битва”.

В разговоре с “МК в Питере” Дмитрий рассказал про феномен успеха “Кухни”, а также про свою актерскую жизнь и мечту.

По словам актера, сериал “Кухня” на самом деле не имеет отношение к кулинарии. Просто для разговора со зрителем было выбрано такое место, так как “застолье — это самое доброе, объединяющее всех и в ­чем-то даже целомудренное занятие.”

Данный проект, по мнению Назарова, это “необык­новенная удача отечественного телевидения.” Артист надеется, что шоу сможет поднять планку для будущих ситкомов на российском телевидении.

Также Назаров поделился тем, что из-за съемок в “Кухне”, он был вынужден отклонить несколько предложений, так как для этого требовалось сбрить усы. Накладные усы, заявляет актер, стали бы пыткой при такой затратной и жаркой работе, как на “Кухне”.

Дмитрий признался, что всегда хотел сыграть Петра Великого. По его мнению, до сего­дняшнего дня первого императора России показывали не достаточно правильно.