Дмитрий Назаров рассказал про свою актерскую мечту и назвал феномен сериала “Кухня”

Актер Дмитрий Назаров известен широкому зрителю по участию в сериале “Кухня”, “Кухня. Война за отель”, фильмов “Кухня в Париже”, “Кухня. Последняя битва”.
В разговоре с “МК в Питере” Дмитрий рассказал про феномен успеха “Кухни”, а также про свою актерскую жизнь и мечту.
По словам актера, сериал “Кухня” на самом деле не имеет отношение к кулинарии. Просто для разговора со зрителем было выбрано такое место, так как “застолье — это самое доброе, объединяющее всех и в чем-то даже целомудренное занятие.”
Данный проект, по мнению Назарова, это “необыкновенная удача отечественного телевидения.” Артист надеется, что шоу сможет поднять планку для будущих ситкомов на российском телевидении.
Также Назаров поделился тем, что из-за съемок в “Кухне”, он был вынужден отклонить несколько предложений, так как для этого требовалось сбрить усы. Накладные усы, заявляет актер, стали бы пыткой при такой затратной и жаркой работе, как на “Кухне”.
Дмитрий признался, что всегда хотел сыграть Петра Великого. По его мнению, до сегодняшнего дня первого императора России показывали не достаточно правильно.