Дмитрий Певцов добивается снятия с эфира шоу с Андреем Малаховым

Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов уже в течение нескольких месяцев добивается снятия с эфира передачи Андрея Малахова "Прямой эфир".

Также он высказывается и против други подобных проектов на телевидении. По его словам, такие скандальные передачи развращают россиян и уничтожают их духовные ценности. Депутат считает, что проекты на телевидении должны просвещать зрителей. Однако Певцову пока что так и не удалось, несмотря на его активные попытки.

Актер заявил, что подобного рода передачи не дают ничегокроме низменных страстей, ложного самомнения и праздного любопытства. Также он высказался, что такой контент "дебилизирует мозги" и разрушает души.