В России выбрали лучшее телевизионное шоу

Его называют самым засекреченным проектом на российском ТВ.

Телешоу "Маска" снова стало лучшим в России, хотя в эфир вышли пока только три выпуска второго сезона. Рейтинг третьего выпуска шоу, вышедшего 28 февраля, у аудитории 18+ составил 5,8%, а доля телезрителей — 17,8%.

В финале передачи был рассекречен персонаж в маске ананаса. В момент, когда вокалист снимал бутафорскую голову с тела, доля зрителей достигла 30,8%, сообщает НТВ.

Под костюмом скрывался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, чье участие в шоу стало настоящим шоком для его супруги, певицы Валерии.

Передача обошла по популярности программу "Голос.Дети".