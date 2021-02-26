В Петербурге откроют "Храм оленя"

В корпусах завода «Арсенал» на Выборгской стороне весной 2021 года откроется новое общественное пространство. Арт-квартал получит название Temple of Deer – «Храм Оленя», рассказали в пресс-службе инвестиционной группы «Placebo/25».

Проект, рассчитанный на Шанхай, пришлось переносить в Северную столицу из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на жизнь всего мира.

Отмечается, что корпуса "Арсенала" превратят в мультимедийный концертный комплекс на 5 тысяч человек, фуд-маркет, барную улицу, выставочное пространство и др.

Уже это весной планируется открыть концертный зал и сразу устроить там техно-пати, ночной клуб и фотостудии. В будущем году - фуд-маркет, ресторанную улицу и магазины.

Завод "Арсенал" находится на Неве, и посетители арт-комплекса будут иметь доступ к воде. Уже весной на Арсенальной набережной появится причал.

Отметим, что здания завода были возведены в 40-х годах XIX столетия, они имеют историческо-культурную ценность.