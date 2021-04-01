В Большом порту планируют построить новый флагманский район

В Петербурге может появится масштабный инвестиционный проект, по масштабам напоминающий Олимпиаду 2014 года. Письмо с соответствующей инициативой Андрей Бокарев, президент «Трансмашхолдинга», направил президенту России Владимиру Путина.

Стоимость проекта может составлять 400 млрд рублей. Согласно задумке, на территорию Большого порта в Петербурге перенесут более 20 объектов с территории города. Известно, что новый район будет включать жилую и коммерческую недвижимость с объектами социальной инфраструктуры и культуры общей площадью 4,8 млн кв. м.

Ранее подобная инициатива поступила от Георгия Полтавченко, обещавшего в 2018 году, что к 2025 частично передут резиденты порта в Бронку.