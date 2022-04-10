Дизайнер рассказала, как россияне предпочитают оформлять дачные участки в 2022 году

Россияне все чаще сокращают площадь грядок на своем дачном участке в пользу газонов, беседок, мангалов, а также элементов декоративного оформления. Об этом сообщила РИА Недвижимость основатель агентства Interior & Decor Юлия Клюева.

Тем, кто полностью отказаться от грядок пока не готов, эксперт посоветовала присмотреться к мини-садам. Среди их преимуществ сокращение не только пространства, занятого овощными культурами, но и необходимых действий по уходу.

Дополнить мини-грядки дизайнер рекомендовала дорожками из разноцветного гравия, который поможет избежать их зарастания сорняками. Для декоративного оформления уместна будет посадка всесезонных растений и установка садовых скульптур.

Как сообщает «МК в Питере», в Петербурге спрос на дачные участке вырос на 80%. Причем многие покупатели хотят переехать на дачи для постоянного проживания и оформить там прописку.