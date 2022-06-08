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Как девелоперы организуют жизнь в коттеджных поселках

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© Фото: Сити78

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Требования покупателей к загородному жилью в последнее время сильно возросли. Многообразие выбора и рост конкуренции среди девелоперов в этом сегменте помогают сегодня многим воплотить в реальность мечту жить на природе, но при этом иметь все удобства, что называется, под боком. Какую инфраструктуру сегодня готовы предложить застройщики?

Взгляд назад

Первые коттеджные поселки в России стали появляться в 90-х годах прошлого столетия. Популярной локацией в Петербурге в конце 90-х — начале 2000-х стала территория вдоль побережья Финского залива, а одним наиболее «старых» считается поселок «Нойдорф-Стрельна».

Изначально застройщики загородных проектов не слишком беспокоились об инфраструктуре внутри коттеджных комплексов и за их пределами. Сегодня ситуация принципиально иная.

Культура и спорт

Если для примера рассмотреть коттеджный поселок премиум-класса «Резиденция у озера», который реализует ХК «Сити 78», то можно обнаружить, что в нем предусмотрены различные варианты для проведения досуга — как совместного, так и индивидуального. Девелопер позаботился о том, чтобы жителям было не только, где отдыхать, гулять и заниматься спортом, но и где общаться друг с другом.
Председатель совета директоров ХК «Сити 78» Руслан Гайсин уверен, что проживание за городом располагает к более трепетному отношению к своему здоровью и, как следствие, более подвижному образу жизни. Поэтому спортивные площадки, теннисные корты, бассейны, велодорожки, пляжи и прогулочные дорожки - сегодня обязательное наполнение загородных проектов высоких классов.

«К тому же совместные занятия спортом укрепляют добрососедские отношения: людям приятно проводить время и общаться с единомышленниками», — отмечает Руслан Гайсин.

В «Резиденции у озера» обустроены песчаная волейбольная площадка, игровые зоны для детей разного возраста. Через весь поселок проходят безопасные велодорожки, которые зимой превращаются в лыжню. Они не пересекаются с автомобильными дорогами, это делает маршруты безопасными. Еще одна опция – наличие вертолетной площадки.

В теплое время года в «Резиденции у озера» регулярно проходят велопробеги, катания на сапах по озеру, групповые занятия йогой и совместные пикники. Когда совсем тепло соседи приходят на пляжные вечеринки.

Комьюнити

Как говорит директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St. Petersburg Татьяна Любимова, у проживающих за городом сегодня действительно есть потребность в создании собственного комьюнити.

«Застройщики это учитывают и стараются создать дополнительную инфраструктуру, которая удовлетворяла бы эту потребность», — отмечает эксперт.

Согласна с коллегой руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева. «Среди таких объектов могут быть спа-центр, теннисный корт, площадки для гольфа, красиво оформленная прибрежная зона отдыха с причалами и эллингами для лодок и яхт, искусственный или естественный водоем на территории или рядом с поселком, прогулочные тропы и променады, ландшафтный дизайн территории», — рассказывает эксперт.

Директор компании «Адвекс-Купчино» Владимир Лебединцев согласен: в современных коттеджных поселках застройщики не просто создают инфраструктурные объекты, но и организуют для жильцов определенный досуг: от праздничных мероприятий до спортивных соревнований.

Но природа - главное

Однако важным остается сохранить баланс между загородной тишиной и насыщенной удобной инфраструктурой. Все-таки главной изюминкой загородных проектов, как правило являются природные объекты. Так в «Резиденции у озера» это прямой доступ к Курголовскому озеру и наличие благоустроенной набережной и трех пляжей: песчаного — для солнечных ванн и волейбола, травяного — для мероприятий и пляжа для отдыха с домашними питомцами.

«Курголовское озеро — один из наиболее чистых водоемов в Ленинградской области на сегодняшний день. Мы очень трепетно относимся к окружающей нас природе. Наш поселок — пример сохранения сложившегося уникального пейзажа местности в сочетании с развитой инфраструктурой», — подчеркивает Руслан Гайсин.

Разные подходы

В высокобюджетном сегменте загородного рынка встречаются три подхода к обеспечению поселков инфраструктурой, считают эксперты.

«Первый вариант – это размещение большинства объектов (школ, ритейла, ресторанов, фитнес-клубов) во внешнем окружении. Второй подход заключается в формировании кластеров из нескольких поселков, в каждом из которых располагаются свои объекты инфраструктуры. Доступ к ним могут получить все резиденты входящих в экосистему поселков. Третий подход - размещение инфраструктуры внутри поселка», - объясняет директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

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