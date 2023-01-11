За 2022 год в Северной столице застройщики сдали более 70 тысяч квартир

В Санкт-Петербурге за уже ушедший год застройщики перевыполнили целквой показатель на 1,5%.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, в в эксплуатацию было введено 3 миллиона 466 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, было сдано 1 414 домов, в которых размещено 70 206 квартир.

Больше всего жилья сдали в Приморском районе, - там ввели в эксплуатацию 60 домов с 23 758 квартирами, общая площадь которых составила 978 тысяч квадратных метров. Следом расположился Выборгский район с 35 домами на 14 309 квартир с общей площадью 694 тысячи квадратных метров. Третье место занял Московский район с 15 новыми зданиями на 5 992 квартирами на 278 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе добавили, что за 2022 год в городе также ввели 263 объекта общегражданского назначения, среди которых 32 учреждения образования и 10 учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта. Общая площадь построек составила 2,105 миллионов квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жители Петербурга могут столкнуться с изменениями цен на недвижимость в текущем году. По прогнозам аналитиков, ожидается падение стоимости квадратных метров в старом фонде примерно на 10-15%.