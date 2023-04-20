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Петербуржцы не верят в «чистоту» задекларированного четой Бельских имущества

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге только и разговоров о «выходе из тени» одного из наиболее ярких представителей городского собрания депутатов – спикера парламента Александра Бельского. В личном ТГ-канале он опубликовал свою декларацию о доходах за 2022 год с подробными сведениями об имуществе, в том числе – оформленного на жену. Многое из этого имущества вызвало у горожан вопросы — они не верят, что на 4,1 млн рублей дохода можно содержать или пополнять элитный автопарк, а также несколько объектов загородной недвижимости.

Как следует из декларации, за 2022 год парламентарий заработал 4 млн 142 тысяч руб. При этом в 2021 году он получил 3,1 млн руб. В то же время доходы супруги составили 353 тысяч рублей. Автопарк спикера ЗакСа пополнился новым BMW X7 XDRIVE30D примерно за 10 млн руб., вдобавок к Jaguar XF и Mercedes GL350. Примечательно, что все машины записаны на его супругу. Из недвижимости в пользовании Александра Бельского находятся две квартиры площадью 70 и 58 кв. м, 300-метровый жилой дом и несколько земельных участков.

Изучив новостные публикации о декларации Бельского в соцсети «Вконтакте», наша редакция наткнулась на критику в адрес спикера ЗакСа. У пользователей вызвал недоумение тот факт, что в автопарке парламентария с доходом в 4 млн рублей среди прочих «люксовых» автомобилей появился внедорожник BMW X7 XDRIVE30D, стоимость которого составляет порядка 9-10 млн рублей.

В комментариях прямо под декларацией Бельского граждане задаются вопросом: мог ли государственный деятель добыть это имущество незаконным путем?

Пользователи «Вконтакте» отнеслись к «открытости» председателя парламента еще более скептически. По этическим соображениям многие комментарии публиковать мы не можем в силу их нецензурности. Люди требуют проверить Бельского на предмет источников дополнительного дохода и конфисковать дорогое имущество в том случае, если оно окажется незаконно нажитым.



Часть пользователей отнеслась к новости с иронией — якобы Бельский мог получать зарплату не в рублях, а его супруга, на которую записаны дорогие машины и недвижимость, оформляла ипотеку и автокредиты.



Другая категория комментаторов усомнилась в «пользе» Бельского как государственного деятеля. Люди также просят отправить председателя парламента Петербурга провериться на «детекторе лжи».



Напомним, на фоне череды «управленческих» провалов чиновников в сети стали чаще обсуждать отставку действующего губернатора Александра Беглова. К 20 апреля соответствующая петиция собрала 1,2 млн голосов. Более 77% участников голосования высказались против градоначальника.

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