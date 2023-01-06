Петербуржцев ожидает изменение цен на недвижимость в 2023 году

Петербуржцы могут столкнуться с изменениями цен на недвижимость в 2023 году. Аналитики составляют прогнозы относительно динамики цен на покупку жилья.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, согласно их данным, в прошлом, 2022-м, году недвижимость в России подорожала более чем на 20%, однако рост цен может продолжится и в новом году. Стоит отметить, что застройщики планируют делать скидки для своих потенциальных клиентов. Также аналитики отметили, что в настоящее время среди россиян упал интерес к недвижимости на фоне сложившейся ситуации.

Так, за 2022 год, до мая наблюдался рост цен на жилье. Затем цены снизились в конце мая в новостройках.

По прогнозу аналитиков в России ожидается падение стоимости квадратных метров в старом фонде на 10-15%, а также понижение цен на 4-15% в новостройках в первой половине 2023 года.