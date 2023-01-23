Петербуржцы стали на 15% реже сдавать квартиры в аренду

В Санкт-Петербурге сократилось количество предложений по аренде квартир. Предполагается, что в перспективе это может отразиться на ценообразовании.

Интересно, что тенденция на снижение количества предложений арендовать недвижимость появилась не только в городе на Неве, но и во многих других регионах России. Об этом пишет "AllNW". Однако в Петербурге зафиксировано самое большое уменьшение объявлений о сдаче квартир.

Так в Санкт-Петербурге предложений стало меньше примерно на 10-15%, а по России этот показатель достиг 8-10%, что идет в противовес ситуации, которая наблюдалась осенью 2022 года. Тогда количество предложений по сдаче квартир резко выросло и достигло 30%.

Ситуация с сокращением количества объявлений, которая возникла сейчас, предположительно связана с тем, что часть россиян уехали из страны. Уже этой весной из-за сокращения предложений от арендодателей стоимость такого жилья может вырасти на 15% и выше.

Пока в городе снять квартиру еще возможно по сниженной цене, - известно, что за последний месяц показатели упали примерно на 6%.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жители Москвы больше всего недвижимоси скупают в Петерубрге, Сочи и Краснодаре.