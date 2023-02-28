Петербургские застройщики побили рекорд по вводу жилья в эксплуатацию

В Санкт-Петербурге побит рекорд по срокам ввода жилья в эксплуатацию. Некоторые из объектов были сданы раньше срока, который был намечен изначально.

По итогам прошлого, 2022, года петербургские застройщики вышли на новый рекорд благодаря тому, что ввели в эксплуатацию около 3,466 миллионов "Квадратов" жилья, что превышает показатели 2021 года. Согласно данным специалистов, тогда цифры достигли 3,463 миллионов квадратных метров. Об этом пишет АБН.

Отмечается, что сейчас из-за сложившейся не самой простой экономической ситуации жители России предпочитают приобретать квартиры высокой степени готовности. Также при покупке недвижимости граждане вносят большой первый взнос с целью сведения к минимуму суммы доплаты.

Немаловажным пунктом стала надежность девелопера, что можно наблюдать по качеству и срокам сдачи недвижимости. Так, по данным портала ЕРЗ.РФ, 30% российских застройщиков отмечены максимальной оценкой в рейтинге по своевременному ввода жилья.