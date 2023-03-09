Жители Петербурга стали на 21% реже интересоваться приобретением вторичного жилья

В Санкт-Петербурге за год сильно упал спрос на вторичное жилье. Более того, с покупкой готового жилья не спешат более 41% граждан по всей России.

Руководитель коммерческого департамента "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров сообщил, что за 12 месяцев потребительский спрос на вторичную недвижимость в России упал на 41,3%. При этом жители Северной столицы стали интересоваться покупкой готового жилья на 21,1% реже. Об этом пишет ТАСС.

В последние месяцы, по словам эксперта, рынок "вторички" завис в состоянии стагнации. Количество предложений, правда, продолжает расти. Так, их доля по Москве и Петербургу превысила 42%, а по России достигла 28,5%.

С января текущего года собственники недвижимости снижают стоимость жилья, идут на уступки и скидки покупателям, которые раньше не превышали 3%. Сейчас же сложилась ситуация, когда они в среднем достигают от 5 до 10%.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что эксперты рассказали, когда стоит ждать очередного роста цен на жилье.