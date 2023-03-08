Петербуржцам рассказали, когда стоит ожидать рост цен на жилье

Петербуржцам рассказали, когда следует ожидать роста цен на жилье и с чем связанно сегодняшние снижение цен.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Рубин рассказал, что сейчас происходит откат цен, которые были завышены период пандемии коронавирусной инфекции.

В тот период можно было наблюдать активный рост цен объектов недвижимости. А в настоящий момент наблюдается резкое снижение числа сделок на вторичном рынке.

Специалист также добавил, что когда спрос снижается, то закономерно начинают падать цены. Таким образом рынок вторичного жилья отреагировал на сокращение на 25% потребительского спроса. Также риэлтор подчеркнул, что к лету стоит ожидать рост цен.