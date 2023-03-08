  • 8 Март 2023
USD 08.03.2023 75.4577 +-0.0151
USD ММВБ 00:05 75.3813  
EUR 08.03.2023 80.5496 +0.3143
EUR ММВБ 00:05 80.1699  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам рассказали, когда стоит ожидать рост цен на жилье

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Петербуржцам рассказали, когда следует ожидать роста цен на жилье и с чем связанно сегодняшние снижение цен.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Рубин рассказал, что сейчас происходит откат цен, которые были завышены период пандемии коронавирусной инфекции.

В тот период можно было наблюдать активный рост цен объектов недвижимости. А в настоящий момент наблюдается резкое снижение числа сделок на вторичном рынке.

Специалист также добавил, что когда спрос снижается, то закономерно начинают падать цены. Таким образом рынок вторичного жилья отреагировал на сокращение на 25% потребительского спроса. Также риэлтор подчеркнул, что к лету стоит ожидать рост цен.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram