Театрам и кинотеатрам Петербурга разрешили полностью заполнять залы

В Петербурге ослабляются коронавирусные ограничения. С понедельника, 28 марта, учреждения культуры смогут на 100% заполнять зрительные залы. Речь идет о концертных площадках, кинотеатрах, цирках и театрах. Соответствующие изменения в постановление №121 внесены в Смольном.

Уточняется, что данное изменение касается только мероприятий, где численность зрителей не превышает 2 тысячи человек. Также в силе остаются требования по обязательной дезинфекции помещений и соблюдению зрителями масочного режима.

Спортивные, физкультурные, культурные, выставочные, торжественные и досуговые мероприятия с числом участников до 300 человек теперь не требуется согласовывать с властями.