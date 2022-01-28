Коронавирусные ограничения для детей в ступили в силу в Петербурге

В пятницу, 28 января, в Петербурге вступили в силу новые ограничения, связанные с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения касаются несовершеннолетних жителей города.

С сегодняшнего дня и по 13 февраля детям и подросткам запрещено посещать такие общественные места, как театры и кинотеатры, зоопарки, музеи и временные выставки, бассейны и фитнес-центры, крытые катки а также многие другие объекты. Занятия всех кружков и секций, как государственных, так и частных должны проходить в дистанционном формате.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербург привезли первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Прививать ею будут подростков в возрасте от 12 до 17 лет.