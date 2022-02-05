Число привитых от коронавируса подростков в Петербурге превысило тысячу

В Петербурге за прошедшие сутки 4 февраля, прививку от коронавируса сделали 223 подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. Такие данные содержатся в опубликованной администрацией города эпидемиологической справке от 5 февраля.

Таким образом, суммарно вакциной «Спутник М» в Петербурге вакцинировано 1163 несовершеннолетних.

Детей от коронавируса в Петербурге вакцинируют в 87 пунктах. Они начали свою работу 28 января. Первая партия вакцины «Спутник М» для несовершеннолетних, которая ранее была доставлена в Петербург, состоит из почти 2,9 тысяч доз.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что для несовершеннолетних в городе введены новые ограничение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Школьники с 7 по 11 классы учатся дистанционно, так же проходят занятия в кружках. Детям запрещено посещение развлекательных учреждений, торговых центров и общепита.