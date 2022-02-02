Ленинградская область тоже ввела ковидные ограничения для детей

Администрация Ленинградской области ввела новые ограничения для несовершеннолетних в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона, они вступили в силу 1 февраля.

Как и в Петербурге, детям и подросткам до 18 лет, запретили посещать общественные места: бассейны, кинотеатры, театры, музеи, цирки шапито, фитнес-клубы и прочие места развлечения и досуга. Однако, разница с Петербургом все-таки есть. Лица младше 18 лет в Ленинградской области могут посещать все вышеперечисленные места с сопровождающим или в составе организованных групп.

Дополнительные занятия для детей и подростков в регионе переведены в дистанционный формат до 20 февраля. Физкультурные и спортивные мероприятия можно проводить только на свежем воздухе.