В Петербурге детская заболеваемость COVID-19 выросла на 210%

За последнюю неделю в Петербурге детская заболеваемость коронавирусом выросла на 210%. Об этом 31 января сообщает ТАСС со ссылкой на замначальницу эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по городу Ирину Катаеву.

Она привела последние цифры, судя по которым рост заболеваемости коронавирусом среди детей за последнюю наделю можно назвать взрывным. Так, если в середине января в Петербурге заболели 8000 детей, то к последней неделе было зафиксировано уже около 25 тысяч случаев.

В этом время в поликлинике на Наличной улице образовалась внушительная очередь из горожан с признаками ОРВИ, которые часами стоят в ожидании приема, иногда даже на улице. При этом власти Петербурга считают, что проблем с очередями в городских медучреждениях нет.

Губернатор Александр Беглов совершенно игнорирует рост заболеваемости среди детей, вводя новые ограничения, касающиеся исключительно взрослого населения.