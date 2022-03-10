Организованные группы детей пустят в музеи Петербурга с 11 марта

В Петербурге с пятницы, 11 марта, снимаются ограничения на посещение несовершеннолетними музеев, театров, цирков, а также других учреждений культуры в составе организованных групп. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Соответствующие изменения в постановление №121, регламентирующее жизнь города в период пандемии, внесены в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

QR-коды для взрослых посетителей в музеях, театрах и других учреждениях культуры Петербурга перестали требовать 4 марта. Не нужны они также для посещения заведений общепита и торговых центров Петербурга.