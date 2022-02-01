В Петербурге не пустят несовершеннолетних в кафе и ТЦ со 2 февраля

Смольный вводит новые ограничения для несовершеннолетних горожан в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В период со 2 по 13 февраля детям и подросткам запрещено посещать торговые центры и предприятия общественного питания, в том числе и фуд-корты.

Соответствующие изменения внесены в постановление №121 31 января. В период действия запретов детей и подростков по-прежнему будут пускать в точки общепита на вокзалах, в аэропорту «Пулково», в помещениях образовательных организаций. Несовершеннолетние, проживающие в гостиницах, смогут посещать рестораны при отелях. Для детей и подростков также не закроют доступ в продовольственные магазины и аптеки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 28 января несовершеннолетним в Петербурге запрещено посещать развлекательные учреждения, а кружки перешли в дистанционный формат.