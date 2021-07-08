Смольный вводит новые ограничения

В Петербурге ужесточают меры борьбы с коронавирусом. С 13 июля будут введены новые ограничения, постановление о которых в четверг 8 июля подписал Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

Будут запрещены любые массовые мероприятия численностью свыше 75 человек. Однако запрет не затронет театры, концертные залы, цирки и кинотеатры, если мероприятия согласованы с Комитетом по культуре, а также спортивные и физкультурные мероприятия, согласованные с Комитетом по физической культуре и спорту. Доступ для зрителей на спортивные мероприятия отныне закрыт.

Разрешенная максимальная заполняемость театров и концертных залов — 75%, в цирках и кинозалах — 50%. Прогуляться по рекам и каналам города смогут всего 50% желающих. А остальные ограничения продлевают до 16 августа.