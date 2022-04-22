Часть ковидных ограничений снимут в Петербурге с 25 апреля

В Петербурге с 25 апреля будут ослаблены ввденные из-за коронавируса ограничения. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

С понедельника в музеях смогут принимать организованные группы численностью более 20 человек. Караоке, барам и ресторанам Петербурга разрешили проводить развлекательные мероприятия.

Билеты на спортивные и развлекательные мероприятия снова можно продавать без указания места. Петербуржцы также смогут посещать танцполы.

Зрелищно-развлекательные мероприятия с 25 апреля можно будет проводить и на речных трамвайчиках. Мероприятия с численностью зрителей и участников более 300 человек могут проходить на любой площадке, но требуют согласования Комитета по культуре. На этих же условиях разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе. Сейчас проведение массовых мероприятий возможно только в цирках, театрах, кинотеатрах и концертных залах.

Прочие ограничения по коронавирусу, действующие в Петербурге, продлеваются до 15 мая.