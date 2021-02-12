Что можно, а что нельзя в Петербурге после снятия ограничений 12 февраля

Правительство Санкт-Петербурга 10 февраля приняло решение о снятии еще одних ограничений по коронавирусу. Многие рассказывают, что жизнь петербуржцев приближается к «доковидным» временам.

Теперь фуд-корты в торговых центрах смогут обслуживать до 50% столов. Изменения не коснутся общепитов на вокзалах, АЗС и аэропортах. Кроме того, петербуржцам представится возможность заполнять аттракционы, которые находятся внутри зданий, на 50%

Изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор города Алексанр Беглов.

Залы в театрах и кинотеатрах можно будет заполнять теперь на 75%. Это касается и цирков, а также зрительных залов.