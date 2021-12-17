В Петербурге к маю 2024 года построят новую сцену МДТ

К маю 2024 года в Петербурге за 8 млрд рублей построят новую сцену Академического малого драматического театра. Об этом 17 декабря сообщается на сайте госзакупок.

В техническом задании указано, что подрядчик должен возвести здание высотой в семь этажей площадью более 32 тысяч квадратных метров и вместительностью до 675 человек. Указанная стоимость включает в себя не только строительство здания, но и инфраструктуры. Также на выделенные средства будет закуплено необходимое оборудование и обустроен подземный паркинг.

Деньги на строительство новой сцены были выделены еще в 2013 году, при этом работы стартовали лишь в 2016 и должны были завершиться в 2018. Проект так и не был реализован в связи со скандалом о хищении средств на строительство.