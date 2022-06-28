Петербуржцам рассказали, как теперь выглядит человек больной COVID

Актуальный портрет больного коронавирусной инфекцией сильно изменился. Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусов рассказал, как теперь можно распознать зараженного COVID-19.

На данный момент уровень заболеваемости коронавирусом продолжает существенно снижаться. Особенно по сравнению со статистикой в пиковые периоды. Однако важно продолжать отслеживать течение болезни и следить за тем, как изменяется портрет пациента, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Чаще всего коронавирусом теперь болеют пожилые люди – в возрасте более 70-80 лет. Как правило, заражаются пациенты с низкой иммунореактивностью – у него иммунный фон снижен. Также немало важен тот факт, что у зараженного пациента чаще всего обнаруживаются и другие достаточно тяжелые сопутствующие заболевания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что коллективный иммунитет к коронавирусу снизился в Петербурге.