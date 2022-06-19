Коллективный иммунитет к коронавирусу снизился в Петербурге

Горожан призвал пройти повторную вакцинацию председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. По его словам, в городе снизился коллективный иммунитет к инфекции. Он уверен, что вирус еще не побежден.

Как сообщает "Петербургский дневник", сейчас в городе фиксируют минимальные значения почти по всем показателям коронавирусной статистики, что может создать впечатление полной победы над инфекцией. Однако, по мнению Лисовца, стопроцентной уверенности в этом нет. Он пояснил, что вирус постоянно мутирует, и может появиться более агрессивный штамм.

Примерно десять человек каждый день умирают от новой коронавирусной инфекции.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели 217 человек. Всего в стране за сутки госпитализированы 730 человек, а в связи с выздоровлением выписали 3279 пациентов.