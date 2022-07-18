Врачи рассказали о самом заразном омикрон-штамме коронавируса

Новый омикрон-штамм коронавируса под названием ВА.5, может стать наиболее заразным и худшим вариантом данного заболевания. Об этом заявили американские врачи, сообщает "МК в Мурманске".

По словам Питера Чин-Хонга, который работает врачом в Калифорнийском университете, у пациентов с заразным новым штаммом, часто наблюдаются ложноотрицательные результаты тестов. Из-за этого высока вероятность упустить болезнь на ранней стадии.

Также новой разновидности коронавируса стоит опасаться из-за его заразности. Он примерно на 20 процентов более заразен по сравнению с другими вариациями. Третьей особенностью врач назвал то, что симптомы нового штамма более болезненны. Так, заразившиеся им люди жалуются на очень сильную боль в горле.