В Роспотребнадзоре заявили о росте риска заражения коронавирусом летом

В Роспотребнадзоре заявили о росте риска заражения коронавирусной инфекцией в летний период. Это связанно с появлением новых штаммов омикрона.

Как сообщает “МК в Калининграде”, со ссылкой на Роспотребнадзор, в летний период увеличивается риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом указано в сообщении на сайте ведомства.

«В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что при ощущениях недомогания, рекомендуется избегать контакта с окружающими людьми. Это стоит делать даже в тех случаях, если результат теста на COVID-19 оказывается отрицательным.

Также при симптомах болезни необходимо обратится за медицинской помощью: вызвать на дом врача и следовать всем его рекомендациям, лечась и принимая препараты в соответствии с назначениями доктора.