«Конец начала» коронавируса увидел врач Мясников

Текущую ситуацию с коронавирусом врач и телеведущий Александр Мясников назвал «концом начала» болезни. В своем Telegram-канале эксперт пояснил, что вирус активно мутирует в сторону более высокой скорости распространения, но меньшей тяжести заболевания.

Новые подвиды штамма омикрон могут быть в 1,5 раза заразнее предыдущих. Эти штаммы могут поражать даже тех,к то уже переболел коронавирусом. Однако в большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно или как банальное ОРВИ.

Врач напомнил, что по-прежнему важной остается вакцинация от коронавируса в группах риска. Он выразил мнение, что процедура должна стать сезонной, как и вакцинация от гриппа.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Роспотребнадзоре назвали основные симптомы оспы обезьян.