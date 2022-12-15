Петербуржцам рассказали, что делать в случае появления симптомов гриппа

В России фиксируется сложная эпидемиологическая ситуация из-за всплеска заболевания ОРВИ и гриппом. Притом отличить болезни становится не так просто. О том, каким именно гриппом заболел человек, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Эксперт считает, что в независимости каким гриппом заболел человек ему стоит сбивать температуру до вызова врача. Он отметил, что тесты на грипп А и В можно купить в аптеках. Но лучше обратиться к специалисту. Об этом сообщает телеканал 360.

Жемчугов отметил, что детям в возрасте до 12 лет запрещено давать аспирин. Заменой может стать ибупрофен или нурофен в виде свечей.

Комплексное лечение после выявления точного вируса уже назначает лечащий врач.

Иммунолог отметил, что сейчас превалирует свиной грипп, однако нельзя забывать и про коронавирус. Также, по его словам, у взрослого человека грипп протекает неделю

Эксперт объяснил возвращение свиного гриппа, который напугал общественность в 2009 году. По его мнению, болезни цикличны в связи с коллективным иммунитетом. За долгие годы коллективный иммунитет упал. Но, по его словам, бояться свиного гриппа незачем.