Эксперт Роспотребнадзора рассказал, есть ли осложнения у пациентов с «Омикроном»

У большинства пациентов, зараженных штаммом коронавируса "Омикрон", не наблюдают развития тяжелых осложнения. Об этом сообщает "МК в Мурманске" со ссылкой на заместителя директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

В беседе с журналистами она рассказала, что все же стоит учитывать, что наблюдение врачом все равно является бязательным, чтобы не пропустить развитие тяжелых осложнений.

По её словам, к симптомам относится повышение температуры, интоксикация в виде слабости, вялости, поражение верхних дыхательных путей. Также распознать недуг можно по повышенному потоотделению. Острый период продолжается около недели.

Специалист заявила, что течение болезни можно спутат с сезонным ОРВИ, поэтму нужно проводить лабораторное обследование, которое позволяет выявить причину плохого самочувствия.