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Петербург вновь закрепился на первом месте по количеству зараженных COVID-19

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В мире объявлена пандемия коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19. Neva.Today рассказывает о новых заболевших в Петербурге. 

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 25 июня, в Петербурге за сутки было выявлено 232 новых заболевших. По числу новых инфицированных Северная столица занимает первое место среди регионов РФ. На втором месте по суточному приросту — Москва (230).

В Петербурге от осложнений скончались 12 человек. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 34 084 петербуржцев.

В России за сутки выявлено 3 072 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 61 летальный исход. За сутки в стране полностью выздоровели 3 454 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что коллективный иммунитет к коронавирусу снизился в Петербурге. 

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