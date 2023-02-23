В Петербурге за сутки выявлено 1 407 новых случаев заражения COVID-19

Каждый день обновляется статистика по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. Всего по России за последние сутки выявлено 14 721 новых случаев заражения COVID-19. В Петербурге заболеваемость вновь демонстрирует рост.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 23 февраля, в Северной столице за последние 24 часа коронавирус нашли у 1 407 человек. Накануне число зараженных составляло 1 383 человека. За сутки было госпитализировано 122 человека. Выздоровело — 1 525 человека.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы умерло 6 пациента. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 100 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге разворачивают койки для заболевших коронавирусом.