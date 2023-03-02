За сутки в петербургских медучреждениях оказались 146 человек с коронавирусом

Каждый день обновляется статистика по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. Всего по России за последние сутки выявлено 14 096 новых случаев заражения COVID-19. В Петербурге число зараженных за сутки превысило отметку в 1200 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 2 марта, в городе на Неве за последние 24 часа коронавирус был выявлен у 1 215 человек. Накануне число зараженных составляло 1 130 человек. За сутки было госпитализировано 146 человек и 1 470 горожан — выздоровело.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы умерло 8 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 137 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вдущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, когда в России стоит ожидать нового подъема заболеваемости COVID-19.