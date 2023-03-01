Эпидемиолог рассказал, когда в России стоит снова ожидать подъема заболеваемости COVID-19 и гриппом

Россияне стали реже заболевать гриппом и коронавирусом, однако эксперт уверен, что очередного подъема заболеваемости стоит ждать уже через пять месяцев.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с телеканалом "360" рассказал, что пока непонятно, на какой стадии волны заболеваемости сейчас находится Россия. При этом, по мнению специалиста, всплеска заражений стоит ожидать каждые пять месяцев. Такая тенденция наблюдается с 2000 года.

В настоящее же время в стране наблюдается спад заболеваемости, так как большинство граждан вакцинированы или переболели. Однако эксперт предупредил, что со временем эффект от прививки ослабнет, ситуация может измениться, если появится новый вариант коронавирусной инфекции, который будет иметь более высокую летальность.