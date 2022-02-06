Эксперт Роспотребнадзора рассказала о тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России имеет тенденцию к стабилизации. Такое мнение высказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В эфире телеканала «Россия-24» эксперт отметила, что, несмотря на бурный рост числа заболевших, не увеличилась отсроченная госпитализированная заболеваемость и число летальных исходов. Это означает, что течение и тяжесть заболевания приобретают черты сезонного ОРВИ. Наталья Пшеничная также отметила, что ситуация позволяет перейти к такому мониторингу заболевания, который использовался ранее при гриппе и ОРВИ.