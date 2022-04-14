Инфекционист рассказал о деградации коронавируса

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров рассказал о начавшейся деградации COVID-19. Эксперт выразил опасение, что в эпидемиологическом сезоне 2022-2023 года грипп покажет себя в полной силе. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Никифоров также напомнил о том, что омикрон-штамм коронавируса известный вирусолог Чумаков называл «живой вакциной».

Ранее «Санкт-петербург.ру» сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об ожидаемом новом подъеме заболеваемости коронавирусом в России в период с конца мая по начало июня. В ряде стран, по его словам, уже наблюдается подъем заболеваемости.