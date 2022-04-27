В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в Росии стабильной

Подъемы и спады заболеваемости коронавирусом в России могут возникать в течение вссего теплого сезона, однако ситуация остается стабильной. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт отметила, что сейчас эпидемиологический процесс характеризуется невысокой активностью. Однако подъем заболеваемости возможен, если в Россию приде какой-либо новый эпидемически значимый вариант вируса. Может активизироваться коронавирус и осенью, когда начнется новый сезон респираторных вирусов. Эксперт рекомендовала к этому времени вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербург поступил препарат доконтактной профилактики коронавируса Evusheld.