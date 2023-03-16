На 16 марта в Петербурге снова зафиксировали больше всего умерших от коронавируса за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Сейчас город занимает второе место по заболеваемости среди всех городов и областей России, а также первое по количеству умерших от последствий инфекции граждан.

Еще 1 306 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. При этом девять граждан, заразившихся коронавирусом ранее, спасти так и не удалось. Об этом в четверг,16 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 898 603 местных жителя. При этом 1 849 515 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 033 за последние сутки. Всего за время пандемии в городе на Неве от последствий инфекции ушли из жизни 37 272 человека.

По числу заразившихся COVID-19 за 24 часа среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место, отставая от столицы России, — в Москве выявили 2 258 новых случаев заражения и пять случаев смертности.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Петербург уже не первый день лидирует по количеству умерших от коронавируса граждан за сутки. Такая же ситуация наблюдалась и 13 марта.