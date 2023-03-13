За последние сутки Северная столица снова забрала лидерство по количеству умерших от коронавируса

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом и занял первое место по летальности. В общей сложности за сутки по всей России инфекцию подхватили 10 268 граждан.

В понедельник, 13 марта, стало известно, что за последние сутки в городе на Неве выявили 1 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 1 193. Таким образом, суточная заболеваемость в городе повысилась. Сегодня Санкт-Петербург по этому показателю несильно, но уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 1 699 человек с коронавирусом, а на третьем месте расположилась Воронежская область, где выявили 469 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 858 человек, госпитализировали 59 местных жителей, скончались девять петербуржцев с коронавирусом. По последнему показателю Культурная столица обогнала Москву, где с инфекцией за сутки справиться не смогли шесть граждан.

За все время пандемии в России заболели 22 433 361 человек. При этом выздоровели 21 779 606, а умерли - 396 620.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что накануне Петербург также оставался в лидерах по количеству смертей от последствий коронавирусной ифнекции.