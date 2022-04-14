Норматив по охвату тестированием на COVID хочет отменить Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предлагает изменить постановление главного государственного санитарного врача от 16 октября 202 года, которое устанавливает рекомендуемое количество лабораторных исследований на коронавирус любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время, согласно этому документу, властям всех российских регионов, рекомендуется проводить в сутки не менее 300 исследований на 100 тысяч населения. Если изменения примут, данная норма будет отменена.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что министр здравоохранения спрогнозировал возможный рост заболеваемости коронавирусом в мае.