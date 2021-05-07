Участники ПМЭФ обязаны сдать ПЦР-тесты в Пулково, на вокзале или в отелях

В Петербурге участников международного экономического форума обязуют сдать тесты ПЦР по приезде. Сделать это можно будет в аэропорту Пулково, на Московском вокзале, а также в отелях. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

Известно, что тестирование должно быть сделано не менне, чем за день до посещения ПМЭФ. Кроме того, для пленарного заседания Петербургского международного экономического форума необходимо сдать дополнительный тест. Граждан других стран сдавать тесты нужно заранее- за 72 часа.

«Все процедуры, связанные с аккредитацией и доступом на площадку, отвечают рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, при этом доступны и легко выполнимы», — отметили в Роспотребнадзоре.