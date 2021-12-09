Смольному запретили выдавать QR-коды неофициально переболевшим COVID-19

Роспотребнадзор запретил выдавать неофициально переболевшим коронавирусом петербуржцам QR-коды. Об этом сообщается в официальном письме главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

Ведомство сочло выдачу сертификатов «задним числом» неудобной практикой, которая может посеять неразбериху в статистике по заболеваемости, а также нарушит действующее законодательство.

О возможности получения сертификатов иммунизации для неофициально переболевших стало известно в конце октября. Предполагалось, что для его получения горожанам будет необходимо предоставить как минимум два ПЦР-теста и результат КТ-исследования.