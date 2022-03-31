Роспотребнадзор предложил отменить тесты на ковид для пребывающих из-за границы россиян

Россиян, въезжающих в страну через сухопутные границы могут освободить от обязанности сдачи ПЦР-теста на коронавирус и заполнения анкеты на госуслугах. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Также заполнять анкеты и сдавать ПЦР-тест больше не нужно гражданам стран ЕАЭС (Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия).

Общественные обсуждения инициативы продлятся до 14 апреля.

Напомним, что с 18 марта Россия сняла введенное ограничение пересечения границ с Белоруссией. С 30 марта открыла сухопутные границы для Монголии и Казахстана.