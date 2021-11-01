В Петербурге могут начать выдавать QR-коды неофициально переболевшим

В петербургском комитете по здравоохранению обещают в ближайшее время разрешить поликлиникам присваивать QR-коды переболевшим коронавирусом неофициально. Как сообщает «Фонтанка», основанием для оформления кода сможет служить выписка из больницы или положительный ПЦР-тест.

Для внесения в базу и формирования QR-кода нужно будет предоставить эти документы в свою поликлинику. После получить код можно будет на Госуслугах.

Уточняется, что в настоящее время вопрос получения кодов теми, кто перенес коронавирус без обращения за медицинской помощью, никак не урегулирован на федеральном уровне. Неясно попадут ли такие переболевшие в официальную статистику по коронавирусу и получат ли эпидномер, присваиваемый Роспотребнадзором.