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Число госпитализаций петербуржцев снизилось

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© Фото: Baltphoto

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По итогам минувшей недели было госпитализировано 5,5 тысяч взрослых пациентов.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что в Петербурге число госпитализаций пациентов с коронавирусом снизилось на 23%. На прошлой неделе в больнице оказалось 5,5 тысяч взрослых пациентов. 

Помощь больным оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров, в которых развернуто 11 476 инфекционных коек.

«Ни одно медучреждение, где оказывают помощь онкобольным пациентам, не перепрофилировано. Крупные стационары – такие как НИИ имени Джанелидзе, Больница №40 Курортного района, городская больница №26, Елизаветинская больница – в круглосуточном режиме оказывают помощь горожанам по всем профилям, включая высокотехнологичную помощь», – отметил губернатор.

По его словам, охват ПЦР-тестирования растет. В настоящее время в городе выполняется в 4,5 раза больше нового норматива Роспотребнадзора, а именно 150 тестов на 100 000 человек. 

Петербург все также занимает второе место среди регионов по количеству случаев заражения коронавирусом. 

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