Глава Минздрава допустил рост заболеваемости коронавирусом с конца мая

В конце мая - июне в России ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, существуют риски новой волны инфекции, в ряде стран уже сегодня отмечается подъем заболеваемости. Министр уточнил, сейчас заболеваемость коронавирусом на спаде, однако около 200 тысяч пациентов одновременно еще наблюдаются в медицинских организациях.

Кроме того, Мурашко напомнил, что пожилым и имеющим хронические заболевания россиянам стоит быть внимательнее к себе в этот период. Также он напомнил, что выписываясь из больницы стоит пройти углубленную диспансеризацию и следующие полгода пристально следить за своим здоровьем.